UFFICIALE – Adama Traoré è un nuovo giocatore del Fulham

Adama Traoré è stato proposto a più club di Serie A, tra cui il Napoli. Alla fine però il giocatore ha firmato con il Fulham.

Adama Traoré non va via dalla Premier League: il giocatore ha firmato un nuovo contratto con il Fulham salutando così il Wolverhampton.

Ecco in seguito le parole di Tuttomercatoweb:

“Non sarà in Serie A (era stato accostato, tra le altre, anche a Napoli, Milan e Roma) il futuro di Adama Traorè. Il potente esterno offensivo, 27 anni e svincolato dal Wolverhampton lo scorso 30 giugno, ha trovato una nuova squadra. È il Fulham, tra le rivelazioni dell’ultima Premier League, con cui ha firmato un contratto di due anni, in scadenza il 30 giugno 2025, con opzione per un terzo.”

Intanto il Fulham ha dato l’annuncio ufficiale:

