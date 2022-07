La Gazzetta dello Sport – Kim, vicenda macchinosa ma volontà chiare: trattativa non in bilico.

La trattativa per portare Kim Min-jae al Napoli prosegue. Il club ha un’accordo sia con il Fenerbahce, che con il calciatore, ed è stato tutto deciso per il trasferimento. Le volontà sono chiare, ma i contratti della Filmauro non sono del tutto al completo, mancano diverse voci da limare, quali durata e clausola. Ogni nuova versione del testo va inviata in Corea del Sud, dove risiedono gli agenti del giocatore, e anche in Portogallo da altri procuratori. Dunque, la vicenda è macchinosa, ma non dovrebbe riservare sorprese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens: si raffredda la pista Lazio, Dries aspetta ancora il Napoli

Sindaco di Castel di Sangro: “I prezzi delle amichevoli ci hanno sorpreso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendi: in un mese 33mila interventi vigili del fuoco