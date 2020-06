Sky UK – Koulibaly, per il Liverpool costa troppo: stabilito il budget

Koulibaly, sfuma il Liverpool per il club di Anfield costa troppo e nel caso dovesse andare via Dejan Lovren, i Reds cercherebbero un altro difensore.

Koulibaly, sfuma il Liverpool

Koulibaly, difensore del Napoli è molto ambito sul mercato ma il suo futuro non sarà al Liverpool, secondo quanto riporta Sky Sports UK, la politica dei Reds non porterebbe a spendere più di 60 milioni di sterline per un giocatore di 29 anni che la SSC Napoli invece valuta 90 milioni.

Quindi nel caso in cui dovesse partire Dejan Lovren, il club di Anfield potrebbe tornare sul mercato per cercare un altro difensore centrale da inserire nell’organico di Jurgen Klopp.

