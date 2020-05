Koulibaly potrebbe cambiare destinazione, il PSG ripiomba sul senegalese: si tratta per 70 milioni

Koulibaly è entrato nuovamente nel mirino dei parigini. La squadra della capitala transalpina è pronta a perdere diversi uomini in zona difensiva ed è per questo questo che nelle ultime ore è tornata a farsi viva per il difensore napoletano.

Una stagione non esaltante, un anno in più sull’anagrafe hanno fatto scendere la cifra per la quale un club può strappare il senegalese al Napoli: attorno ai 70 milioni di euro, questa volta, si tratta.

Il PSG ha un rapporto consolidato con il Napoli e con l’agente di Koulibaly e l’acquisto di un immobile da parte del difensore nella capitale francese dimostra l’eventuale gradimento della destinazione.

Al momento, come ben evidenziato dal portale calciomercato.com, si tratta solo di contatti più intensi rispetto al recente passato. Oltre alla Premier infatti, il PSG ha fatto capire di esserci per Koulibaly e di esser pronto a trattare con il Napoli alle condizioni menzionate, con rapporti che restano discreti, come un fiume carsico pronto ad affiorare in superficie.

