Kvara bocciato: “Ci prova in tutti i modi, ma è prevedibile e non salta l’uomo”

Kvaratskhelia si perde al Meazza: prima vera bocciatura per l’esterno georgiano.

I quotidiano hanno dato i voti, e questa volta anche Kvaratskhelia è stato risucchiato nel vortice delle bocciature.

Per il Corriere dello Sport, la prestazione del numero 77 è da 5.5: “Dura vita per il georgiano sulla cui strada Inzaghi semina un po’ di interisti: Darmian o Barella in prima battuta e subito dopo l’arcigno Skriniar. Ci prova in tutti i modi, con forza e coraggio, senza mai trovare lo spunto che tutti gli riconoscono”.

Per La Gazzetta dello Sport è solo da 5: “Skriniar e Darmian lo toccano duro. Il georgiano non si lascia condizionare, però ancora gli manca quella brillantezza per saltare l’uomo e diventa prevedibile”.

