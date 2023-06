Kvaratskhelia dal ritiro della Nazionale: importante annuncio sui social

Kvaratskhelia dal ritiro della Nazionale, fa un importante annuncio sui social

Napoli calcio – Kvaratskhelia dal ritiro della Nazionale georgiana, fa un importante annuncio tramite i social. Il giocatore ha comunicato che non prenderà parte all’Europeo Under 21 in programma nel suo paese natale.

Kvaratskhelia rinuncia all’Europeo Under 21, l’annuncio

“Dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile tornare a giocare in una competizione [Euro U21] di così alto livello in così poco tempo. Pertanto, voglio che i tifosi sappiano da me della mia posizione. Nonostante il mio desiderio, per motivi sportivi dopo una stagione difficile, sarò con voi come un tifoso della nostra nazionale al campionato europeo Under 21. Ora sono completamente concentrato sulle partite che attendono la nazionale georgiana contro Cipro e Scozia. Voglio augurare un grande successo a tutti nel campionato giovanile, ai miei compagni di squadra, a tutta la nazionale, allo staff tecnico e alla Georgia”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kozminski vice pres. Federcalcio polacca: “Sousa ha due facce: ecco cosa ha fatto”

Demme verso l’addio al Napoli: accordo verbale con l’Hertha Berlino, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici