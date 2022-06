Tuttosport – La chiave per arrivare a Koulibaly è Demiral: il piano della Juve.

L’Atalanta non riscatterà Merih Demiral, poiché i 20 milioni chiesti dalla Juventus sono troppi. La Dea proverà a trattare con la società bianconera, ma in caso contrario il giocatore tornerà alla Continassa. Tuttavia, il piano di Agnelli sarebbe quella di vendere il giocatore al Newcastle per poter portare a casa un tesoretto in indifferente. L’obiettivo principale sarebbe Kalidou Koulibaly, messo in vetrina dal Napoli – dopo il rifiuto del rinnovo – per 30 milioni. Il suo ingaggio garantirebbe alla difesa della Juve la sicurezza ricercata da Allegri.

