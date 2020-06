La FIGC ha pubblicato il nuovo protocollo per la ripresa: le linee guida

La FIGC ha pubblicato il nuovo protocollo per la ripresa sul suo sito: tra i punti la suddivisione dello stadio in tre zone e con un massimo di 300 persone in totale.

La FIGC ha pubblicato il nuovo protocollo per la ripresa da seguire per le gare

Notizie calcio. La FIGC ha pubblicato sul proprio sito il nuovo protocollo, le linee guida da rispettare per lo svolgimento delle gare professionistiche. Un guida di circa 40 pagine con tutti i punti da osservare rigorosamente affinchè la sicurezza resti massima.

FIGC, il protocollo per la ripresa

Tra i vari punti del protocollo c’è ovviamente il divieto alle strette di mano, mentre l’arrivo allo stadio di arbitri e squadre avverrà in orari differenti e con più mezzi di trasporto (pullman o auto private). E’ inoltre consigliato di usare più stanze libere adiacenti possibile in modo da separare titolari, portieri e riserve. Non sarà permessa alcuna ripresa televisiva all’interno degli spogliatoi igienizzati.

Novità anche per lo stadio che sarà diviso in tre zone: interno stadio, tribune, esterne stadio. Massimo 300 persone in totale e massimo 130 per zona. Il Gruppo Squadra (coloro che arrivano allo Stadio con i mezzi di trasporto della società) degli ospiti non potrà superare le 60 unità. Regolamentato anche il numero dei giornalisti sugli spalti, degli steward e di tutti i membri della sicurezza.

L’ingresso in campo delle squadre avverrà con apposite modalità di schieramento congiunto per consentire il distanziamento. Vietate le strette di mano, la foto di squadra, non ci saranno mascotte e nemmeno i bambini che accompagnano di solito i calciatori.

Il distanziamento coinvolgerà anche gli arbitri: nessuna persona potrà accedere alla stanza/spogliatoio dei direttori di gara. Kit e distinte saranno posizionate fuori la loro porta. Non ci saranno più raduni arbitrali. I calciatori potranno dialogare con l’arbitro ad una distanza minima di 1,5 metri.

Format totalmente nuovo anche per le interviste: per quelle mini flash (fine primo tempo) o super flash (fine gara) si dovranno rispettare le distanze tra giornalista e calciatore di almeno 1,5 metri e realizzare con microfono boom. La Mixed zone rimarrà chiusa. Conferenza stampa rivoluzionata: domande via Skype-Whatsapp pre-inviate e distribuita in tv o via streaming.

