Corriere della Sera – La rabbia di Giroud dà speranza al Milan: può servire nella rimonta al Napoli.

Il Mondiale di Olivier Giroud non è finito nel migliore dei modi ed ora, dopo le vacanze, non resta che tornare a Milanello per riprendere la vita di sempre. L’obiettivo primario è la rimonta sul Napoli, che Pioli si è prefissato come obiettivo di gennaio: