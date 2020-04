La ripresa economica dopo il coronavirus, ne parliamo con Andrea Piatto Presidente consiglio comunale di Acerra

Andrea Piatto, presidente del consiglio comunale di Acerra in microfoni di ForzAzzurri.net.

Con Andrea Piatto abbiamo parlato della ripresa economica dopo il coronavirus nel corso della nostra trasmissione “ForzAzzurri Social Club – Speciale #FacciamociCompagnia” andata in onda, in diretta Facebook, sulla nostra pagina ufficiale ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli.

Si parla di una riapertura graduale di alcune attività il 4 Maggio. Non tutti gli amministratori regionali la pensano allo stesso modo, lei da che parte sta?

“Io credo che il nostro Paese risenta di questo populismo, che ormai ha invaso la nostra società.Personalmente sono dalla parte della scienza, noi dobbiamo ascoltare fino in fondo chi si occupa della salute delle persone e raccogliere i loro suggerimenti. In Italia abbiamo dei contagi diversi per ogni regione, e questo fa si che in alcune zone si possa ripartire prima. Credo che l’ottimo lavoro svolto dal governatore De Luca in Campania sia sotto gli occhi di tutti, abbiamo messo in atto tutti il distanziamento sociale perché c’è stata la necessità di non intasare i reparti di terapia intensiva degli ospedali campani. Nel caso in cui possa arrivare una seconda ondata, di sicuro saremo più preparati grazie anche alle strutture ospedaliere che sono sorte in varie Regioni. Io capisco le necessità di alcuni governatori che vorrebbero partire prima, noi stessi viviamo in una zona dell’Italia che ha grandi difficoltà economiche con un grande tasso di disoccupazione però dobbiamo avere fiducia e restare sereni, lasciando lavorare con l’obiettivo di riprendere nella totale sicurezza. Vedo troppa fretta di ritornare alla normalità, senza però comprendere che proprio la normalità sia la prima cosa da superare. La natura ci ha insegnato che può fare a meno di noi e non il contrario, dobbiamo approfittare di quest’occasione per avviare un nuovo inizio.”

Alcuni economisti dicono che alla fine di questo periodo andremo incontro ad una grande crisi, quali saranno le misure da adottare per far ripartire l’economia locale?

“Sarà una crisi molto diversa da quelle precedenti, la gravità sta nel fatto che colpirà sia la domanda che l’offerta. Per assurdo ci potremmo trovare nella situazione in cui un’azienda riparta con condizioni anche favorevoli, però poi potrebbe mancare il soggetto che acquista i beni prodotti. L’altro giorno pensavo, ma quest’isolamento sociale ci fa davvero così male? Questo periodo ci ha fatto riacquistare vecchi valori, come per esempio impastare in casa, ci ha fatto capire che si può vivere anche in un altro modo. Anche le immagini che abbiamo visto dei nostri litorali con un mare così bello, con la natura che riprende il suo spazio. Dobbiamo iniziare ad avere indicatori di quello che è il consumo del Pianeta, e quanto ci costa in termini ambientali il raggiungimento di alcuni obbiettivi economici.”

Un ascoltatore chiede: sono un imprenditore, vorrei sapere come si potrà ripartire in sicurezza e se le banche accetteranno le nostre richieste di credito senza applicare interessi alti? Se l’emergenza prosegue come posso tutelare i lavoratori alle mie dipendenze?

“Abbiamo visto tutti quello che cosa hanno fatto in Ferrari, ma è ovvio che ogni azienda avrà regolamentazioni anche in base al numero di lavoratori e della superficie lavorativa. Tutti noi dobbiamo creare le soluzioni minimali per consentire che si lavori in sicurezza, e seguire le normative vigenti come ad esempio lavarsi spesso le mani e rispettare il distanziamento sociale. Tutte le misure necessarie che ci verranno richieste vanno poste in essere, si lavora per vivere e non per morire. Noi affrontiamo la più grande crisi di questo millennio, e non ci possiamo permettere di avere una classe politica che va in Europa e vota ognuno per sé calibrando l’azione in base al suo elettorato. “

Qualcuno in politica sta sfruttando questo momento per accaparrarsi consensi mentre altri ed altri, come Feltri, sputano veleno sul sud. Come mai non riusciamo a trovare una compattezza come popolo nemmeno in un momento come questo?

“Il fatto che qualcuno continui a far parlare gente così, che probabilmente a Malta non gli affiderebbero nemmeno la direzione del giornalino locale, la dice lunga sui nostri problemi come popolo. Noi paghiamo molto la Berlusconizzazione, il fatto che Forza Italia sia al 7% è importante relativamente, noi negli ultimi anni abbiamo costruito un modello di società assolutamente dannoso. Alle tre del pomeriggio non è normale che anziché avere degli approfondimenti ci si debba sorbire Uomini & Donne. Se costruisci un Paese così, il risultato è che quando parla Feltri invece di trovare una persona che cambia canale, si mette lì e ascolta. Abbiamo avuto ministri dell’Interno che, da un lato fanno i rigorosi nella difesa dei confini, dall’altro si fanno ritrarre in foto con un ultras del Milan pluricondannato . Cose del genere in nessun altro Paese si sarebbero verificate, e per molto meno in altre nazioni ci sono persone che si sono dimesse dai loro incarichi.”

Com’è possibile che l’ordine dei giornalisti nei confronti di Feltri si limiti ad un semplice richiamo, perché non si può procedere in altri modi?

“La risposta è abbastanza semplice, per esempio i cittadini attraverso il loro voto esprimono una preferenza su chi li debba rappresentare in Comune. Una volta finito il mandato saranno loro stessi a dare un giudizio sull’operato. al contrario invece i vertici dell’ordine dei giornalisti vengono votati dagli stessi iscritti all’albo e quindi è come se si punissero da soli.”

Parliamo di Acerra. In questi giorni è diventato virale un video dove si vede un operatore della polizia locale multare un cittadino per il mancato pagamento della sosta sulle strisce blu. Sull’abolizione della sosta a pagamento ogni singolo comune ha libera scelta in merito, come si comporterà quello di Acerra?

“Noi la nostra scelta l’abbiamo fatta, ed è quella di non toglierla. Il video è passato in maniera sbagliata, e spiego perché: se guardate attentamente il video fino alla fine, quel cittadino non è stato sanzionato perché non aveva nessuna macchina sulle strisce blu e quando è stato invitato a spostare la sua autovettura risponde che in verità era parcheggiata di fronte. Dal mio punto di vista se c’è stato un errore, è stato quello di non multarlo perché era in giro senza una valida motivazione. Ritornando sulla nostra scelta, bisogna fare una distinzione fra area di sosta e area di parcheggio. Le strisce blu fanno parte della prima categoria, il dato statistico di questo comune dice che noi abbiamo avuto a partire dal mese di marzo una sola contravvenzione per violazione del codice della strada ogni tre giorni e non tutte riguardavano il mancato pagamento della sosta nelle strisce blu. Il luogo dove è stato girato il video viene sanificato quotidianamente dai nostri operatori, perché è l’asse principale della nostra città, abbiamo avuto diversi rilevamenti di auto in sosta che rendevano difficoltoso compiere questo lavoro. Mi piacerebbe chiedere alla persona che ha girato il video se al posto della Polizia Locale ci fossero stati i Carabinieri, se si fosse comportato allo stesso modo.”

Elio Di Napoli

