La Roma pensa a Gollini, il Napoli potrebbe non rscattarlo a fine stagione

Gollini verso la Roma, difficile resti a Napoli

Il Napoli potrebbe decidere di non riscattare Pierluigi Gollini, che farebbe così ritorno all’Atalanta a fine stagione una volta terminato il suo prestito in azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro dell’estremo difensore potrebbe essere a Roma sponda giallorossa. Ecco cosa riporta il quotidiano:

“Nella Roma non sarà rinnovato il contratto di Rui Patricio e non a caso, dall’arrivo di De Rossi in panchina, il titolare è diventato Svilar che ha risposto alla grande. Adesso i giallorossi sono orientati a puntare su un vice che potrebbe essere Gollini, attualmente al Napoli.”

Fonte immagine in evidenza flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Juan Jesus un buon giocatore, ma un pessimo difendente”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentino Rossi in vacanza con tutta la famiglia