Longhi: “Kvaratskhelia ha qualcosa in più di Insigne, Lobotka un mostro”

Il giornalista tesse le lodi di Kvicha Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia, arrivato a Napoli con il compito pesantissimo di rimpiazzare Lorenzo Insigne, è già diventato l’idolo assoluto della piazza azzurra. A tal proposito ha parlato il giornalista Bruno Longhi nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Il rinnovo di Meret è una buona notizia per il Napoli e per tutta l’Italia. Se lo merita. Il Napoli ha lavorato benissimo in sede di mercato. Perdendo Koulibaly si è perso un pilastro della difesa, con Kvaratskhelia si è trovato un piccolo fenomeno. Insigne non si discute, ma il georgiano ha qualcosa in più di Lorenzo. Lobotka è mostruoso“.

Fonte foto: Instagram @Kvara7

