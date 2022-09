Retroscena di mercato: Kvaratskhelia poteva giocare in Spagna

Kvicha Kvaratskhelia sarebbe potuto approdare nella Liga

Il Napoli si gode Kvicha Kvaratskhelia. Gli azzurri hanno pagato il georgiano appena 10 milioni di euro ma ci sono dei club che avrebbero addirittura potuto prenderlo a zero. Stando a quanto riferito dal portale Estadio Deportivo, il Sevilla ed il Valencia avrebbero potuto prenderlo gratis appena è scoppiata la guerra quando lui è rientrato in patria dalla Russia, l’affare è però sfumato per le due società e il Napoli ne ha approfittato.

Fonte foto: Instagram @kvara7

