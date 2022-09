Rrahmani non si allena con il Kosovo, stop dopo Milan-Napoli

Amir Rrahmani non si sarebbe allenato con la propria Nazionale in quanto avrebbe avuto un piccolo problema dopo la gara tra Milan e Napoli.

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani avrebbe avuto uno stop dopo Milan-Napoli. La notizia arriva direttamente dal Kosovo, in particolare dal quotidiano Nacionale, che fa sapere che il giocatore non si sarebbe allenato con la Nazionale kosovara. La sua presenza nella sfida contro l’Irlanda del Nord è quindi attualmente in dubbio. Per il momento non emergono altri particolari circa la situazione.

