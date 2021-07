La Scozia tifa per l’Italia: “Salvaci Roberto, sei la nostra speranza”

La Scozia ridipinge la figura di Roberto Mancini: è come William Wallace, il condottiero che porta speranza.

Scozia tifa Italia, ecco come:

“Salvaci Roberto, sei la nostra speranza finale”. Questo il titolo del giornale nazionalista scozzese The National, che è in continua lotta per l’indipendenza della Scozia. La tensione con l’Inghilterra sembra essere ancora importante, tanto da dipingere il CT Roberto Mancini come William Wallace. Nella sua storia il condottiero, però, non gode di un bel finale. Dunque sarebbe preferibile sperare in una conclusione differente.

