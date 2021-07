Spalletti dovrà rinunciare a Lozano nel periodo di preparazione estiva

Hirving Lozano a rischio ritiro: il messicano potrebbe non prendere parte all’intera preparazione estiva.

Lozano e Spalletti destinati a conoscersi a fine ritiro estivo.

Gli impegni in Nazionale di Hirving Lozano lo portano ben lontano dal ritorno in Italia. Tant’è che Luciano Spalletti dovrà rinunciare al messicano per tutto il periodo di preparazione estiva. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la presenza del Chucky è a rischio anche per la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro, perché impegnato con il Messico nella Gold Cup, con la finale programmata l’1 agosto.

