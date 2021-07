Calciomercato, due club della Premier League interessati a due azzurri

Calciomercato: due club importanti della Premier League sono interessati a due giocatori del Napoli.

Ci troviamo ormai nel bel mezzo del calciomercato ed ogni squadra sta cercando giocatori per potenziare il proprio organico. Anche all’estero i club si preparato per affrontare la prossima stagione, in particolare in Premier League due di essi hanno messo gli occhi su due giocatori del Napoli.

A fare il punto della situazione ci ha pensato Il Mattino:

“Per il senegalese si chiude la strada Psg che ha acquistato Sergio Ramos, restano aperte le piste che portano alla Premier League.- E le squadre di prima fascia di Premier, Liverpool e Manchester City, seguono anche Zielinski. Su Fabian Ruiz invece ci sono Real Madrid e Barcellona, le due big spagnole.”

