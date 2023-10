La situazione di Osimhen dopo l’infortunio con la Nazionale

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime su Victor Osimhen dopo l’infortunio con la Nazionale nigeriana.

Ancora un infortunio per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è stato costretto a lasciare il campo anzitempo durante una sfida amichevole con la propria Nazionale. Ancora non sarebbe arrivato il responso della risonanza magnetica effettuata; intanto tutto fa pensare che il giocatore non prenderà parte alla prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona.

“Oltre a un interessamento del bicipite femorale della coscia destra, ieri il centravanti è stato sottoposto a una risonanza magnetica al ginocchio destro, per via di un tendine che non convince lo staff medico nigeriano, che però minimizza con i colleghi di Napoli. In serata rientrerà a Napoli dove lunedì con ogni probabilità sarà sottoposto a nuovi e più approfonditi esami dal club azzurro per poter stilare una diagnosi più precisa e valutare poi i relativi tempi di recupero. Diventa fin troppo ottimistico pensare che sabato prossimo a Verona Osimhen possa essere disponibile.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biglietti Napoli-Milan e Napoli-Empoli in vendita: prezzi e promozioni

Caso allenatore Napoli: De Laurentiis ha coinvolto tutti anche Giuffredi. Il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Corona mette a ferro e fuoco il calcio italiano