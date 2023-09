La Gazzetta dello Sport – La squadra non ha feeling con Garcia: non recepisce le sue richieste.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla prestazione del Napoli contro il Geona:

“C’è un filo conduttore che lega il secondo tempo con la Lazio e la prima ora di gioco a Marassi. Una squadra che non è tale, smarrita e manco lontana parente di quella che in primavera sbocciava per vincere lo scudetto con sedici punti di vantaggio.

Dopo quattro partite nel Napoli sono scomparse tutte le certezze si gioco e soprattutto la squadra non ha recepito cose chiede Rudi Garcia, che sarà convinto del suo lavoro, ma ci sono degli alert che squillano in maniera fragoroso. E il problema non è una piazza – già molto critica – ma il feeling con la squadra e l’autostima dei singoli e anche in quanto gruppo”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pagelle Genoa-Napoli, voti bassi anche per Mario Rui

Napoli, problemi anche in attaccato: l’analisi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

CR7 torna all’attacco, nuovo assalto alla Juve: vuole i 19mln di euro