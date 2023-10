La Gazzetta dello Sport – La verità è che ADL aveva già deciso di esonerare Garcia, prima del suo “no”.

Aurelio De Laurentiis, dopo la gioia scudetto, si è ritrovato costretto a fare i conti con una squadra che non gira bene. La scelta di esonerare non è mai facile, soprattutto se non sei un mangia-allenatori. Difatti, in 19 anni alla guida del Napoli, se ne sono visti ben pochi: Ventura, Reja, Donadoni e Ancelotti. Soprattutto quest’ultimo, per il quale il presidente provava una forte stima. Tuttavia data la situazione critica, quando la squadra sembrava ben lontana dal potersi qualificare in Champions, nel dicembre 2019 decise di mandarlo via.

Anche quest’anno la situazione preoccupa, e non poco. Nel caso in cui De Laurentiis, dovesse capire che la qualificazione in Champions sarebbe ad altro rischio, potrebbe decidere di intervenire tempestivamente. Non è da sottovalutare lo scambio di telefonate con Antonio Conte nelle scorse settimane. Se l’ex Inter avesse accettato l’incarico, Garcia sarebbe già stato esonerato dalla panchina del Napoli.

Fonte foto – Flickr.com

