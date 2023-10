L’agente di Mario Rui presente ieri a Castel Volturno: il motivo

Nella giornata di ieri Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, era presente al Konami Training Center di Castel Volturno.

La Gazzetta dello Sport ha fatto sapere che Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Mario Rui, si sarebbe presentato a Castel Volturno durante la giornata di ieri.

Il motivo avrebbe a che fare con un chiarimento che quest’ultimo avrebbe voluto avere con il tecnico azzurro Rudi Garcia dopo le forti dichiarazioni fatte di recente.

Ecco quanto riportato dal noto quotidiano:

“Ufficiosamente emerge che il procuratore era lì per un chiarimento con il francese. Prendendo per buona anche questa “soffiata” chissà come la penserà realmente il tecnico che ha dovuto registrare il silenzio della società che non lo ha difeso dopo l’attacco dell’agente, che ritrova adesso nella sede dell’allenamento. Augurandosi che tutti questi chiarimenti siano reali, restano le domande sulla squadra, con la maggior parte dei giocatori impegnati nelle rispettive nazionali.”