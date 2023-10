UFFICIALE – Nazionale, El Shaarawy prende il posto di Zaniolo: Politano a casa

UFFICIALE – La Federazione annuncia: El Shaarawy prende il posto di Zaniolo: Politano a casa.

Il comunicato della Federazione, dopo la tegola calcio scommesse, che ha costretto Zaniolo ad abbandonare la Nazionale: “Il Ct Luciano Spalletti ha convocato Stephan El Shaarawy, che sta raggiungendo il Centro Tecnico Federale e sarà a disposizione per la seduta di allenamento in programma alle ore 11. L’attaccante della Roma torna in Nazionale a due anni e mezzo di distanza dall’ultima convocazione in occasione delle gare con Bulgaria e Lituania del marzo 2021″.

Fonte foto: (da Football Pictures, via EPA ) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Garcia in bilico: a rischio addio altri due nomi. Le ultime, la situazione

Conte-Napoli, sogno rimandato a novembre: ADL pronto ad un triennale da 24-27mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Barcellona, ecco quanto guadagna Joao Felix