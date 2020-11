L’altra Campania – Le streghe tornano alla vittoria, de profundis Casertana

Un week-end emozionante per le campane: dal Benevento che torna alla vittoria alla Juve Stabia in piena lotta play-off, c’è ne per tutti…

Serie A

Il Benevento, dopo 4 sconfitte di fila, espugna il campo della Fiorentina del neo allenatore Prandelli per 1-0. Una gara accorta degli uomini di mister Inzaghi che non hanno sofferto più di tanto i viola per poi castigarli al 52′ quando R. Insigne ha rubato il pallone sull’out di destra a Biraghi per poi servire Improta che, con un rasoterra, ha messo il pallone a fil di palo. Nel finale il portiere Montipò salva il risultato con una paratona sul tacco di Vlahovic da distanza ravvicinata.

Serie B

A Salerno si sogna il primato. La Salernitana, infatti, scenderà in campo questa sera all’Arechi, contro la Cremonese. Un’occasione ghiotta per gli uomini di Castori contro i grigio-rosa, fanalino di coda ed ancora senza vittorie, in caso di successo aggancerebbero l’Empoli al primo posto

Serie C

Dopo due sconfitte ed un pareggio, torna a marciare la Juve Stabia che batte 2-0 la Viterbese. Al 4′ Romero porta in vantaggio le vespe con un tocco da due passi sul cross dalla destra di Garattoni. Il match è un monologo gialloblù e, al 50′, Fantacci, con un diagonale batte l’incerto Daga per il raddoppio. Il successo manda gli stabiesi al quinto posto dove agganciano la Turris che ottiene un ottimo punto in terra sicula, grazie allo 0-0 in casa del Catania. Spreca la Paganese in casa con il Bisceglie. Dopo il vantaggio al 22′ di Diop che controlla in area un lancio in profondità prima di segnare, vengono beffati dal rasoterra di Musso all’87’.

Male Casertana e Cavese. I rossoblù perdono 2-0, tra le mura amiche, contro il Bari. I cavesi, invece, perdono 2-1 a Catanzaro.

Rinviato il match tra Potenza e Avellino, in programma questa sera.