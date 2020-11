Zazzaroni: “Napoli terza sconfitta in casa, s’è accontentato del palleggio. Insigne è rimasto a Sarajevo”

Zazzaroni commenta Napoli-Milan

Notizie Calcio Napoli – Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, ha commentato Napoli-Milan, ecco quanto ha scritto sul quotidiano di oggi.

“Il Napoli ha subìto la terza sconfitta di fila in casa, tra campionato e coppa: questa volta si è accontentato del palleggio, forzando raramente la giocata. Il miglior Insigne è rimasto a Sarajevo, Mertens e Lozano hanno peccato di discontinuità, così come Fabian. E proprio quando il belga ha riaperto la partita Gattuso ha perso un uomo: Valeri ha estratto il secondo giallo a Bakayoko, il primo non c’era.

?Determinante l’incidenza sotto ogni punto di vista del virus, le tante assenze per positività e per gli impegni delle nazionali, alcuni inutili, che hanno spesso restituito dei giocatori inutilizzabili: secondo gli accusatori di De Laurentiis, sarebbe stata proprio l’intenzione di non mandare i suoi in giro per il mondo la ragione della mancata partenza per Torino che ha peraltro tolto al Napoli un punto certo (la penalizzazione) e altri possibili (dal campo)”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Top & Flop – Napoli-Milan, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Roma, problemi fisici anche per Gianluca Mancini: prossimi giorni decisivi per Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, le ipotesi del governo per Natale e Capodanno