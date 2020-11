L’altra Campania – Week-end nero ovunque, vincono solo Casertana e Paganese

Non sarà un week-end da ricordare per le squadre Campane. Tantissime sconfitte, molte brucianti da ogni angolo della regione.

SERIE A

Nella massima serie il Benevento perde malamente, 0-3, in casa contro lo Spezia in quello che era un vero e proprio scontro salvezza. Privi di Caprari, squalificato, i giallorossi colpiscono due legni con Insigne e Lapadula ma, nel complesso, offrono una prestazione scialba. La sconfitta suona come un campanello d’allarme. Dopo un buon avvio, infatti, le quattro sconfitte di fila (specie le ultime contro Verona e gli spezzini) iniziano a pesare. Ad ora mister Inzaghi non rischia ma le prossime gare saranno decisive.

SERIE B

Prima sconfitta stagionale per la Salernitana che soccombe 2-0 in casa della Spal. L’incontro si decide nel primo tempo con le reti di Valoti e Di Francesco. I granata scivolano al sesto posto ma sono, comunque, in piena zona play-off.

SERIE C

In una giornata nera un pò a tutte le latitudini, arriva il primo sorriso per la Casertana che vince 3-1 in casa del Francavilla. Un successo che lascia i falchetti in zona play-out ma che almeno può invertire il trend stagionale. Vittoria esterna anche per la Paganese che s’impone in casa della viterbese grazie al calcio di rigore trasformato da Guadagni. Prima sconfitta della stagiona, invece per l’Avellino che capitola tra le mura amiche per 3-1 contro il Catanzaro, scivolando così al quarto posto. Perde in casa anche la Turris contro il Potenza del neo allenatore Capuano, per 2-0. Mattatore della gara Cianci che realizza una doppietta. I corallini restano comunque al quinto posto avanti di una lunghezza sulla Juve Stabia che soccombe 2-0 in casa del Bari. Malissimo la Cavese, sconfitta 5-0 in casa dalla capolista Ternana. Gli acquilotti sono ora mestamente terzultimi ma il Palermo penultimo ha quattro gare da recuperare mentre il Trapani è stato escludo dal campionato e retrocesso d’ufficio all’ultimo posto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tuttosport, Bologna-Napoli: “Var annulla la rete di Koulibaly ma non vede fallo su Osimhen”

Juve-Napoli, indiscrezioni sull’esito del ricorso: “Riconfermato il 3-0 a tavolino”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bolivia: Morales torna oggi dopo un anno di esilio argentino