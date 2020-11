FantAzzurri, risultati e classifica di giornata

FantAzzurri, risultati e classifica

FantAzzurri, lega di fantacalcio organizzata Forzazzurri.net, è giunto alla terza giornata. Balza in prima posizione con una brillante prestazione, l’FC LISBOA che totalizza un totale di 90 punti e si prende la testa della classifica. Decisiva la tripletta di Mikhitaryan, oltre ai gol di Ronaldo e Miranchuk. Scende di una posizione il tirol InsBRUTT, che deve cedere il primato. Balzo in classifica per degradoborrelliano, che scala posizioni e si avvicina alla vetta della classifca. Recuperano punti la Eyyteam e il Team Arcere85, che restano nelle prime dieci in classifica. Consulta qui la classifica e i risultati di giornata.

TOP DELLA SETTIMANA

Questa settimana, con un totale di 90 punti il premio va al fantallenatore della Fc Lisboa. Complimenti, sarà ospite della nostra trasmissione FantAzzurri Show che andrà in onda Venerdì 20 Novembre alle ore 18:30.

Comunicazione a tutti i partecipanti

A partire dal 10\11\2020 e fino al 19\11\2020, ci sarà la prima finestra del mercato di riparazione in modo da poter concere a tutti voi la possibilità di modificare qualcosa all’interno delle vostre rose.

