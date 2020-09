L’AVVERSARIO – Il primo impegno del Napoli in Serie A è il Parma al Tardini

Il conto alla rovescia è quasi concluso e l’inizio della Serie A è ormai alle porte. La prima giornata di campionato vedrà il Napoli affrontare il Parma allo Stadio Ennio Tardini domenica 20 settembre alle 12.30. Il Napoli avrà sicuramente voglia di riscatto considerando che nella passata stagione ha rimediato due sconfitte in entrambi gli incontri in campionato (2-1 sia al San Paolo che al Tardini). L’ultima vittoria azzurra risale al campionato 2018/2019 dove i partenopei, allora guidati da Carlo Ancelotti, hanno prevalso sugli avversari per 4-0 nel match fuori casa. L’avversario degli azzurri ha concluso lo scorso campionato all’undicesimo posto, 4 posizioni dietro alla squadra di Gattuso.

Il Parma in campo

Alla guida dei parmensi c’è ora Fabio Liverani, che prende il posto di Roberto D’Aversa. All’allenatore ex Lecce piace far giocare le sue squadre, non ha paura di attaccare anche rischiando qualcosa dietro. Il suo Lecce ha infatti conseguito risultati importanti, guadagnandosi anche la reputazione di “ammazza big” pareggiando contro Inter, Juve e Milan e battendo Lazio, Fiorentina e anche il Napoli nel match dello scorso 9 febbraio al San Paolo. Tra gli squalificati del Parma c’è solo Kurtic, gli infortunati sono Gagliolo, Gazzola e Scozzarella, per gli ultimi due il rientro è previsto per la fine di settembre. La probabile formazione della squadra di Liverani:

(4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves,Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Inglese, Gervinho.

Nel Napoli non ci sono squalificati o infortunati. La probabile formazione azzurra:

(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Mertens, Osimhen, Insigne.

I precedenti

In Serie A gli incontri totali tra Napoli e Parma sono 36 ed i numeri sono molto bilanciati, sono infatti 15 le vittorie azzurre, contro le 14 degli emiliani, 7 i pareggi.

A dirigere il match sarà Maurizio Mariani, Sono 9 i precedenti di Mariani con il Napoli gli azzurri hanno ottenuto 8 vittorie e 1 pareggio.