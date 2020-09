MIlik, Roma: siamo ai dettagli, visite mediche per il polacco

Calciomercato – Milik in Svizzera per effettuare i test medici al ginocchio

Il matrimonio tra Milik e la Roma si farà. L’attaccante polacco è in viaggio per la Svizzera insieme al suo agente David Pantak dove si sottoporrà a scrupolose visite mediche. Nel frattempo, l’intermediario De Vecchi in mattinata incontrerà la dirigenza del Napoli per definire il rinnovo contrattuale, passaggio fondamentale per il prestito con obbligo alla Roma.

L’affare sbloccherà anche Dzeko alla Juventus, che in giornata dovrebbe recarsi a Torino per le visite mediche.

