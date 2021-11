Lazio, Sarri: “Napoli? Avranno un giorno di riposo in più, tanta roba”

Il tecnico dei biancocelesti infiamma Napoli-Lazio

A poche ore da Lokomotiv Mosca-Lazio, ha parlato in conferenza stampa Maurizio Sarri. L’allenatore dei biancocelesti nel suo intervento ha parlato anche del Napoli, squadra che affronterà nella prossima giornata di campionato.

Queste le sue parole:

“L’Europa League è un intralcio? Per noi è una problematica non da niente. Andare in giro il Giovedì per l’Europa e giocare dopo 60 o 70 ore è un problema. E lo è per tutti, non solo per noi. Andremo lì a giocarcela com’è giusto che sia. Non possiamo andare in giro per l’Europa e non cercare la qualificazione. Se mi chiedi se l’Europa fatta così è un problema, ti dico di sì.

l calendario messo in questo modo è complicato e porta a un deterioramento della qualità della partite. Ci sono infortuni e tutto: mi meraviglio che la loro associazione stia zitta. Hanno lottato per le vacanze di Natale e non questo. “Napoli con un giorno di riposo in più? Un giorno su tre è il 33%, è tanta roba. Ma il calendario e questo e le regole UEFA hanno portato a questo scenario. Intanto però pensiamo a domani sera, poi vedremo per la prossima”.

