VIDEO – Spalletti: “Non gli ho dato la mano perché si saluta all’inizio”

Critiche per Luciano Spalletti, il tecnico al termine del match non ha salutato il collega Rui Vitoria: “Perché non gli ho dato la mano? Perché non è venuto a salutare all’inizio”.

Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, dopo il ko contro lo Spartak Mosca ha commentato anche il “mancato saluto”, al termine della gara, con il collega Rui Vitoria: “Perché non gli ho dato la mano? Perché non è venuto a salutare all’inizio, si saluta all’inizio della partita. Lui dice che era venuto e io non c’ero ma ero a mettere gli scarpini, poteva venire un minuto dopo ed ero lì, a dieci metri. Il benvenuto si dà all’inizio, non dopo che hai vinto la partita”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il commento dopo la sconfitta: “Resta tutto aperto, prestazione generosa”

Pistocchi: “Secondo tempo dominato dal Napoli, è stato troppo sprecone”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccise il padre per difendere la madre, assolto perché non è reato