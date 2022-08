Lazio: Sarri vuole Zielinski se parte Milinkovic

Maurizio Sarri ha scelto Piotr Zielinski come erede di Milinkovic-Savic

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio non è al momento in discussione, eppure Maurizio Sarri ha già scelto il suo possibile sostituto. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna riferisce che il tecnico biancoceleste ex Napoli vorrebbe Piotr Zielinski per rimpiazzare il serbo.

