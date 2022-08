Il Napoli non molla Raspadori, pronta una nuova offerta per il Sassuolo

Giacomo Raspadori rimane l’obiettivo numero uno del mercato azzurro

La trattativa tra Sassuolo e Napoli per Giacomo Raspadori non si ferma, anzi, la situazione è in continua evoluzione. L’accordo tra il club azzurro e l’attaccante c’è già, manca quello tra i club. L’ultima proposta del Napoli ammonta a 28 milioni più 5 di bonus, ma l’offerta non è stata però ritenuta adeguata, Ma i partenopei non si danno per vinti e hanno pronta una nuova offerta: 30 milioni più 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili e 3 più difficili. Con questo rilancio il Napoli spera di convincere il Sassuolo che al momento non si muove dalla richiesta di 35 milioni più 5 di bonus. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Benitez: “Napoli da Scudetto solo ad una condizione”

Edo De Laurentiis: “Il mercato chiude a settembre, servono altre due pedine”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferragosto record, 10 milioni in vacanza, gran ritorno stranieri