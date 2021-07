Lazio: striscione vergognoso degli Ultras contro Hysaj, sui social parte l’hashtag in sua difesa

L’avventura del terzino ex Napoli in biancoceleste è iniziata nel peggiore dei modi

Quanto sta accadendo nelle ultime ore ha dell’incredibile. Elseid Hysaj si trova al centro della bufera per aver intonato “Bella Ciao” in presenza dei suoi nuovi compagni di squadra. Ciò non è andato giù ad una parte della tifoseria laziale che da sempre ha uno schieramento politico decisamente opposto alle origini della canzone citata prima. Nella notte è apparso a Roma Nord uno striscione che recita “Hysaj verme, la Lazio è fascista” firmato dagli Ultras biancocelesti. Per fortuna sui social si sono diffusi migliaia di post con l’hashtag #IoStoConHysaj, a sostegno del giocatore e simbolo del fatto che molti supporters laziali prendono le distanze da quella fetta di tifo che ha attaccato e continua ad attaccare l’ex Napoli.

Questa la foto dello striscione:

