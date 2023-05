Lazio su Zielinski, ma il giocatore tratta il rinnovo con il Napoli

La Lazio sarebbe interessata al centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, che però starebbe trattando il rinnovo con il club azzurro.

Il Messaggero ha riportato le ultime su Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli ormai da un po’ di tempo nel mirino della Lazio. Secondo quanto riportato il giocatore polacco starebbe trattando con il Napoli per il prolungamento del suo contratto.

Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Continuano i rumors di mercato attorno a Sergej Milinkovic-Savic, la cui permanenza alla Lazio resta un rebus. Intanto, Il Messaggero approfondisce i nomi dei possibili sostituti del serbo. Rimane forte l’idea Piotr Zielinski, ma è in trattativa col Napoli per il rinnovo. Nel frattempo, Maurizio Sarri ha risondato il terreno per Ruben Loftus-Cheek, anche perché Davide Frattesi sembra destinato a rimanere un sogno. Il tutto, comunque, sarà rimandato a giugno.”

