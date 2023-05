Maggio: “Con il Napoli mi sono emozionato, solo un rimpianto”

L’ex giocatore del Napoli Christian Maggio ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di “Radio Gol”, in onda su Kiss Kiss Napoli.

L’ex giocatore del Napoli Christian Maggio è intervenuto ai microfoni di “Radio Gol” ed ha parlato proprio del periodo attule della squadra azzurra.

“Ero allo stadio per vedere Napoli-Salernitana e mi sono molto emozionato nel vedere il Maradona pieno. C’era una atmosfera unica, l’unico rimpianto è che poi i tifosi non abbiano potuto festeggiare la certezza matematica del titolo. Il Napoli sta vivendo una stagione da protagonista, merito del grandissimo lavoro della società e non solo. Luciano Spalletti è stato bravissimo ad amalgamare bene i calciatori e migliorarli: il suo lavoro è stato encomiabile. La squadra è stata eccezionale per tutta la stagione. Se sono stato tra i protagonisti dello scudetto per quanto fatto in passato? Me lo dicono in tanti, ma non credo di avere molti meriti. Credo sia giusto che i massimi riconoscimenti vadano ai calciatori che ci sono oggi, in quanto hanno fatto un qualcosa di incredibile.”

