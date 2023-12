Le formazioni ufficiali di Napoli-Braga

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli e Braga per la sfida di Champions League in programma questa sera.

Sembrerebbe tutto pronto per il match di Champions League tra Napoli e Braga che avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21 ed entrambi i club hanno comunicato gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Moutinho, Pizzi; Bruma, Zalazar, Horta; Banza.

