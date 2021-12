Le pagelle di Mertens: “Uno scugnizzo furbo. Fa 140 in azzurro con lode”

Le pagelle di Dries Mertnes: “Scugnizzo furbo” promosso a pieni voti.

Dries Mertens, dopo l’infortunio di Victor Osimhen, nel momento del bisogno si è ripreso il suo posto in squadra, portandola avanti tra mille difficoltà. La Gazzetta dello Sport 7: “È meno appariscente, ma concreto”. Per il Corriere dello Sport 7: quando ruba la palla dell’1-0 è “uno scugnizzo furbo, fa 140 in azzurro con lode”. Secondo Tuttosport 7,5: “In soli 7 minuti è stato in grado di indirizzare la gara”.

