Le pagelle di Fabian: “Ispira e dirige. Presenza, qualità e fiducia”

Le pagelle di Fabian Ruiz: “Ispira e dirige: presenza, qualità, interdizione e fiducia”.

Fabian Ruiz è stato uno dei migliori in campo e determinante nel pareggio contro il Sassuolo. Il suo cambio è stato fondamentale per i neroverdi, che in seguito alla sua uscita dal campo, sono riusciti a riprendere la partita in mano. La Gazzetta dello Sport 7: “Ha pieno controllo del gioco, è ispirato e segna un altro bellissimo gol”. Il Corriere dello Sport 7: “Ispira e dirige: presenza, qualità, interdizione e fiducia”. Per Tuttosport Fabian è fondamentale 7: “giocatore maturo e costante”. Infine Il Mattino 6,5, focalizza sul suo sinistro dal limite, ormai arrivato a quota 5: “è una sentenza”.

