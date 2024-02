Le parole di De Laurentiis alla vigilia di Napoli-Verona

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Verona.

Aurelio De Laurentiis è intervenuto il conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona. Il Presidente azzurro ha parlato della situazione in casa Napoli ponendo brevemente l’accento sul centrocampista Piotr Zielinski.

Di seguito quante dichiarato:

“Dovete considerare tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. La Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un certo numero di acquisti e mi dispiace aver rinunciato a Zielinski e Dendoncker. Il primo lo conosciamo, sappiamo cosa può dare e cosa no mentre per l’altro centrocampista in funzione della prossima annualità devo capire chi prendere in maniera definitiva vista l’opzione. Il problema è saper scindere, l’investimento vero è la sperimentazione, non la vittoria ad ogni costo. Io credo che dal 18 febbraio saremo finalmente al completo ed avremo opportunità per dire che ripartiremo in maniera corposa, senza scuse e disagi. Avremo una rosa per competere a qualunque livello. Ho letto che qualcuno aveva dubitato che ci fosse una ripicca o un’azione vendicativa verso Zielinski ed assolutamente non è così. È una splendida persona, un bravissimo ragazzo ed un giocatore di livello, ma le scelte sono state fatte viste che è in uscita. Dal primo luglio non sarà più con noi e dovremo aprire una finestra sulle opportunità in entrata e dovremo capire se confermarle. Abbiamo Traoré che ha un’opzione di riscatto, lo stesso per Dendoncker, ma non c’era posto neanche per lui.”

Sulla questione Ostigard afferma:

“Si devono riempire i media di notizie, c’è sempre quella nota negativa ma che mi fa sorridere. Si dice ‘aveva promesso anche il difensore’, ho sentito anche ‘di piede sinistro’, ma si pensava ad Ostigard in uscita. Questo mentre ero dietro ad un giocatore del Genoa, il club stesso ha confermato che la mia offerta era superiore a tutte le altre, ma il giocatore ha preferito l’Inghilterra al Napoli e pure al Bayern. A quel punto abbiamo detto se serve uno veloce ed avevamo ripiegato sul signor Perez, l’ho incontrato al Britannique Gino Pozzo che è venuto molto carinamente, ma dopo tre ore avevo da incontrare il commissario di Castellammare per la nuova casa del Napoli ma c’era traffico. Prima di andare via ho detto facciamola finita, facciamo 18 milioni all inclusive, ma i miei mi dicono che volevano il pagamento di chi ha cresciuto il giocatore, poi i soldi al procuratore ed ho detto mi avete rotto, non si fa più nulla. Nel frattempo Mazzarri si è rimesso a tre dietro rivalutando anche Ostigard e quindi bisognava comprare uno che magari quest’estate, rimodulando in un altro modo la difesa, me lo trovo lì. Tuttavia Ostigard è un bravo giocatore, lo volevano per 10 milioni e quindi qualcosa significherà? Poi abbiamo comprato un centrocampista che può fare anche il difensore centrale.”

Infine conclude con gli ultimi pensieri sul mercato:

“Un’altra cosa che sento: avete comprato un trequartista quando serviva un esterno alternativo a Politano e Kvaratskhelia. Il signor Lindstrom ha fatto 23 partite in nazionale e nel club come ala destra. 19 partite come trequartista, ma sono più quelle da ala, poi centrocampista a destra 1 ed a sinistra 3. Documentatevi, ma mi sono stancato di sentirmi dire: chi hanno comprato? Se si deve collaborare tra media e club noi stiamo dentro tutti i giorni, conosciamo tutto dei giocatori, carattere, stato fisico ecc. Ogni tanto bisogna concentrarsi, questa conferenza era dovuta per Mazzarri, ma è mia intenzione non fare più conferenze prima delle gare perché l’allenatore deve essere lasciato in pace. Lui ha già tante cose da decidere, poi non vi può dire mica come schiera la squadra, io sono anche contrario alle telecamere negli spogliatoi prima delle gare ma qui è un problema dei miei colleghi della Lega. Questo per rompere i coglioni ai giocatori ma per far vedere cosa? La stupidità? Poi nel dopo gara uno perché dovrebbe parlare della partita? Dovrebbe rivederla, poi il lunedì si può fare un bel tu per tu con tutti. C’è confusione e la gente giustamente non capisce, poi parleremo di altre cose. Samardzic non era l’unico obiettivo, c’erano anche altri giocatori erano sul tavolo ma c’è anche il problema che se compri devi vendere, non solo da parte nostra, ma anche gli altri devono sostituire.”

