Lecce-Napoli, Spalletti potrebbe optare per il turnover

Sabato 8 aprile Lecce e Napoli si sfideranno in occasione della 29 giornata di campionato. Il Corriere dello Sport riporta le probabili mosse del tecnico Luciano Spalletti per quanto riguarda la formazione azzurra. L’allenatore potrebbe optare per il turnover: Giovanni Simeone continuerà a sostituire Victor Osimhen ed anche Mathias Olivera potrebbe essere un’idea se riesce a recuperare dalla lombalgia.

“Senza Osimhen. Spalletti può confermare Simeone, ripensare a Jack o lanciarsi sulla staffetta. A destra Lozano insidia Politano. Olivera potrebbe essere una scelta, dipende dalla lombalgia che sembra gli dia meno fastidio. Elmas e Ndombele? Avendo Anguissa, Lobotka e Zielinski chiesto parecchio al proprio corpo, la tentazione di intervenire comincia ad intrufolarsi.”

