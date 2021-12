L’emiro che fa impazzire il web: la famiglia Al Thani vicinissima al Napoli? Le speculazioni.

La famiglia Al Thani, con il suo patrimonio miliardario, è la terza famiglia più autorevole al mondo. E’ presente nella scena calcistica europea già da anni e con ottimi risultati, avendo portato il PSG ad altissimi livelli e con investimenti da capogiro. Inoltre, l’attuale emiro, è noto anche per aver promosso il Campionato Mondiale di Calcio nel 2022.

Ma cos’ha attirato in maniera così evidente l’attenzione su di lui? Ebbene, sembrerebbe che Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, in seguito alla pubblicazione di due tweet, abbia fatto erigere svariate voci di corridoio sul possibile interesse – di quest’ultimo -, nell’acquisto di un’importante squadra italiana.

Il tutto si è verificato proprio in occasione del derby campano tra Salernitana e Napoli, quando in italiano ha pubblicato: “Napoli in vantaggio” seguito da “Napoli caccia le aquile della Capitale”, in riferimento al successivo match con la Lazio.

Dunque, una dimostrazione di forte interesse da parte del membro della famiglia reale, che con il suo spirito affarista ha fatto impazzire il popolo del web con dei rumors assai piccanti, sulla squadra partenopea, famosa in tutto il mondo grazie all’immenso Maradona.

Eppure che ci fosse un possibile, imperscrutabile acquirente del Napoli, se ne parlava già da tempo e Daily Mail non ha esitato ha sganciare una bomba a riguardo, parlando di cifre esorbitanti: l’acquisto si aggirerebbe intorno ai 560 milioni di euro. Sarebbe questa l’offerta sbalorditiva presentata ad Aurelio De Laurentiis dagli sceicchi del Qatar, che senza giri di parole vorrebbero divenire soci di maggioranza del club azzurro.

Ciò nondimeno, la famiglia reale, è stata accostata anche ad un’altra big italiana di cui attualmente i tifosi non sarebbero affatto appagati: trattasi della Roma, attualmente di proprietà di Dan Friedkin.

Gli Al Thani, ergo avrebbero puntato – secondo varie speculazioni -, gli occhi su una delle due big italiane tra Napoli e Roma, accendendo la speranza nei tifosi di entrambe le società.

#Napoli caccia le aquile della capitale pic.twitter.com/p3qebI8lQM — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) November 28, 2021

Barbara Marino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne, il suocero attacca i tifosi: “Nonostante i premi per voi è sempre il cafone”

Napoli-Empoli, torna Mertens al centro dell’attacco. Pochi dubbi per Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Assalto a Congresso, spunta piano dettagliato per un golpe