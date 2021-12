Napoli-Leicester, qualificazione per i cuori forti

Ore 14:30: Napoli-Leicester, la sfida decisiva.

Europa League, Leicester City, Spartak Mosca, Napoli e Legia Varsavia, chi vincerà il girone?

Tra poche ore ci sarà il match decisivo di Europa League tra Napoli–Leicester allo stadio Diego Armando Maradona. Il girone è ancora aperto per le quattro squadre, infatti ognuna di loro ha la possibilità di essere prima nel girone. Il Napoli è atteso da una sfida da dentro o fuori, infatti arrivando primo passerebbe direttamente agli ottavi. Il club azzurro, nonostante le numerose assenze nelle ultime partite ha dimostrato di poter avere chances di vincere anche con le seconde linee. C’è grande attesa in città per capire gli esiti di questo avvincente finale di girone.

Ore 20:40: Napoli-Leicester 3-2, si vola ai sedicesimi di finale.

Il cammino nel girone C di Europa League per la società azzurra è stato un saliscendi di emozioni, infatti la squadra partenopea dopo una balbettante partenza arriva all’ultima giornata con la possibilità di centrare il traguardo come prima. La partita di giovedì ha rappresentato pienamente l’andamento del girone del Napoli superando l’ennesima difficoltà con l’infortunio di Lozano e passando dalla delusione di una mancata qualificazione all’apoteosi della raggiunta acquisizione, ed addirittura a due secondi dal raggiungimento del primo posto. Nell’altra gara, valevole per il passaggio del turno, la squadra polacca ha sbagliato un rigore a pochi secondi dalla fine, realizzandolo, avrebbe permesso al club azzurro di aggiudicarsi il primo posto in classifica, ed evitare così un sorteggio complicato viste le terze uscite dalla Champions League, tra cui spicca lo spauracchio Barcellona.

Napoli, atto di forza con carattere, anima e coraggio.

Il club azzurro ha dato l’ennesima dimostrazione di forza, facendo capire alle numerose avversarie, sia in campionato che in coppa che il Napoli c’è, ed ha una rosa ampia nonostante gli infortuni che hanno falcidiato i titolarissimi. Si aspetta ora il sorteggio di Nyon che si terrà lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 13:30, per capire chi sarà l’avversaria del Napoli. Mai come quest’anno la società di Aurelio De Laurentis ha tutte le credenziali per centrare il traguardo della vittoria di una coppa europea, come fece nel 1989, dove vinse dopo una grande cavalcata culminata con la finale di ritorno a Stoccarda. Ora messa da parte la coppa, la squadra di mister Spalletti da domenica si butterà a capofitto sul campionato affrontando l’Empoli, avversario ostico che esprime un calcio propositivo e di attacco, primo ostacolo di un trittico di partite che culminerà con l’incontro casalingo contro lo Spezia, a cavallo delle due partite ci sarà l’importante sfida di cartello con il Milan, test decisivo per non perdere il vertice della classifica.

Napoli, sorteggio sedicesimi di finale, rischio Dortmund e Barcellona.

Le squadre che può incrociare il Napoli ai sedicesimi di finale di Europa League sono: Lipsia, Porto, Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Siviglia e Zenit.

Vincenzo D’Alessandro