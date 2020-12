Libero, Gattuso: “Ha attaccato i napoletani senza mascherina e loro gli hanno dato ascolto, meglio da politico che allenatore”

Il quotidiano lancia una provocazione contro i napoletani

Libero, nella sua edizione odierna parla di Rino Gattuso. L’allenatore, nel post partita di Napoli-Roma ha invitato i tifosi azzurri ad indossare la mascherina e ad evitare assembramenti dopo la morte di Diego Armando Maradona, occasione in cui tantissimi tifosi in giro per la città hanno reso omaggio al Pibe. Il quotidiano però, come di consueto, non manca di provocare i napoletani che in questa occasione vengono additati come irresponsabili che si riversano a orde in strada senza mascherina.

Ecco come si legge nel quotidiano:

“Ha attaccato i napoletani per gli eccessi commessi nel ricordare Maradona scendendo in strada a orde, rigorosamente vicini e senza mascherine, e la gente, anziché azzannarlo e invitarlo a tornare nelle brume padane dove ha passato mezza vita, gli ha dato ragione.

Certe reprimende i napoletani le tollerano solo da conterranei o giù di lì. A primavera si vota a Napoli. Per quanto sia un bravo allenatore, forse Gattuso farebbe meglio alla città in municipio anziché in panchina“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO- Gli antropologi Moro e Niola: “Ecco perchè Maradona è un’autentica divinità”

Rinnovo Gattuso: a breve l’ufficialità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Asia Argento piange mamma Daria Nicolodi: “Non riesco a smettere di tremare”