Corriere dello Sport – Lindstrom al posto di Zielinski: Mazzarri valuta un ruolo inedito

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul ruolo di Jesper Lindstrom, il quale, contro il Genoa, potrebbe essere impiegato al posto di Zielinski: “Il problema, semmai, è a centrocampo, nell’individuare il “socio” di Lobotka e di Anguissa, inattaccabili per evidenti ragioni tecniche.

Zielinski si è appena sottoposto alle visite mediche con l’Inter, niente aggiunge e nulla sottrae a quanto si sapeva, ma le sue prestazioni – in chiaroscuro – inducono Mazzarri alle riflessioni. Per caratteristiche, ed esigenze d’equilibrio, Cajuste sembra in vantaggio ma l’ultimo Lindstrom è una tentazione assai grossa, un invito a crederci non obbligatoriamente a partita in corso. Mancano tre sedute di allenamento, qualcosa può ancora succedere”.

