Il Mattino – Osimhen a rischio col Genoa: al massimo andrà in panchina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’impiego di Victor Osimhen. Il giocatore non è ancora rientrato a Napoli, ma soprattutto a causa dei vari acciacchi annunciati nelle scorse ore, potrebbe non essere disponibile per la prossima sfida. Nel caso sarà mandato in panchina, ma Mazzarri potrebbe decidere di preservarlo in vista dei prossimi impegni.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Quante possibilità ha il Napoli di giocare la Champions League nella prossima stagione? Analisi

UFFICIALE – Juan Jesus salta Napoli-Genoa per squalifica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi nuovo veleno su Francesco Totti: “Spende più per il casinò che per i figli. E lascia la piccola da sola in casa”