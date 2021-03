Mercato Napoli: un nuovo nome tra gli obiettivi della prossima stagione

Il Napoli continua a guardare al futuro, tra gli obiettivi di mercato spunta il nome di Aimen Moueffek.

In questa stagione di campionato il Napoli continua a sognare un posto in Champions League, ma a quanto pare il club si sta focalizzando anche su altri obiettivi. Tra questi c’è il mercato: la squadra di De Laurentiis ha messo gli occhi su numerosi giocatori. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un nuovo nome tra gli obiettivi di mercato del Napoli: si tratta del difensore Aimen Moueffek, giocatore del Saint-Etienne.

Ecco quanto si legge:

“Cristiano Giuntoli è in continuo contatto coi suoi collaboratori che stanno seguendo alcuni giocatori sparsi per l’Europa. Si tratta di profili giovani che dovranno integrare un organico che sarà rinnovato in buona parte. Giuntoli è già attivo da tempo. Come alternativa a Di Lorenzo, sulla fascia destra, si sta seguendo Aimen Moueffek, 20 anni, del Saint-Etienne.”

