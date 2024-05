Tele A – Malfitano: “Calzona vuole responsabilizzare la squadra, il 70% delle colpe è dei giocatori”

Il giornalista Mimmo Malfitano, è intervenuto in diretta a ‘Fuorigioco’, per commentare la situazione attuale del Napoli: “Calzona pensava di risollevare questa squadra e di incidere nuovamente dopo le esperienze come secondo allenatore. Invece non ha avuto la risposta che si sarebbe aspettato dalla squadra e per questo motivo ha deciso di convocare la conferenza stampa pre-Roma distribuendo le responsabilità anche verso i giocatori. Su questo mi trova perfettamente d’accordo perché dall’inizio della stagione sostengo che tutto ciò che è successo è solo ed esclusivamente per il 70% colpa dei calciatori”.

