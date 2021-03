L’ingresso di Osimhen dona i suoi frutti, in 13 minuti spacca la porta

La Gazzetta dello Sport stila, finalmente l’ingresso di Osimhen in campo dona i suoi frutti, realizzando finalmente un gol dei suoi.

L’ingresso di Osimhen in campo -nel secondo tempo- dona i suoi frutti, l’attaccante non ci ripensa due volte e mira in porta.

“Victor Osimhen ha esordito in campo nel secondo tempo di Napoli – Bologna, dopo solo 13 minuti, con caparbietà, si è ripreso il posto che gli spetta, realizzando un gol dei suoi; sfugge alla marcatura avversaria e batte il portiere in area.

Gli si presenta l’occasione del raddoppio ma il suo destro finisce inesorabilmente fuori. L’ultimo gol di Osimhen, inoltre, lo ricordiamo proprio contro il Bologna nel match di andata.

