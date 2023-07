Corriere dello Sport – Lo Celso nel mirino, il Napoli ci pensa seriamente: affare stile Ndombele.

Giovani Lo Celso nel mirino del Napoli. Nel luglio del 2022 la società aveva adocchiato il giocatore, ma oggi i partenopei ci pensano seriamente. L’affare farebbe comodo dopo l’addio definitivo di Ndombele: “Destini incrociati, quelli dei due centrocampisti: entrambi sono di proprietà del Tottenham ed entrambi sono rientrati a Londra, alla base.

Lo Celso ha giocato in Liga con il Villarreal di Albiol e Reina da gennaio 2022 a un paio di mesi fa: il Napoli ci ha provato un annetto fa e ora s’è riavvicinato, ha riacceso la luce e riallacciato i contatti, nonostante i costi, i parametri elevati per il tetto-stipendi costruito da De Laurentiis : un ingaggio da circa 4,3 milioni netti fino al 2025″. Il Napoli vorrebbe replicare quanto messo in piedi con Anguissa e Ndombele, anche se su di lui ci sono forti Betis e Aston Villa.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli i convocati per Dimaro: i nazionali settimana prossima

Napoli trovato accordo con l’Atalanta: fissate le visite mediche per il giocatore

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lo Spezia ha pronti 3 colpi per il centrocampo