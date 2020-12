Lo Stadio Diego Armando Maradona già cambia pelle, pronta la scritta “NAPOLI”

Lo Stadio Diego Armando Maradona, a pochi giorni dalla sua nascita, già cambia pelle con la scritta “NAPOLI”.

L’edizione online de La Repubblica rende noto che allo Stadio Diego Armando Maradona comparirà la scritta “NAPOLI”, in bianco, nel settore distinti. La notizia era già trapelata da Sky, nei minuti precedenti a Napoli-Torino ma il quotidiano fa sapere che saranno 1400 i sediolini bianchi da riposizionare e che la stessa ditta incaricata per il montaggio dei nuovi sediolini, impiegherà 15 giorni per il riposizionamento.

